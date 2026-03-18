◇オープン戦ソフトバンク―中日（2026年3月18日みずほペイペイD）オープン戦初登板の徐若熙（シュー・ルオシー＝25）がオープン戦初登板。5回2/3を1失点。3安打2四球7三振の内容だった。初回に田中のソロを浴びたが、3回までに4三振を奪うなどペースを取り戻した。4回は2死一、二塁の場面をつくったが、サノーを直球で三ゴロに仕留めた。6回先頭のカリステに二塁打を許し、岡林に四球で1死一、二塁。ここでも細川を