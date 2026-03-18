楽天は１８日、オンラインカジノで賭博をしたとして賭博容疑で書類送検された浅村栄斗選手（３５）と球団関係者２人を、仙台地検がいずれも不起訴としたことを受けて、以下の通りコメントを発表した。「当球団としては、本件によりファンの皆さま、関係者の皆さま、ならびにプロ野球界に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。当該関係者に対しては、球界の一員としての自覚を改めて強く求める