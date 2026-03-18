長引く中東緊迫。その影響は、店頭に色鮮やかな切り花が並ぶ生花店にも及んでいました。年度末の今は、まさに卒業式シーズンの真っただ中。Green&FlowerStudio Li-an・沖中洋介さん：(Q.何の作業？)卒業式の式典花。壇上の横に飾るお花を作っているところ。人生の門出を彩る式典に欠かせない「バラの花」。18日の値段は1本600円ほどですが、今、急激に値上がりしているといいます。Green&FlowerStudio Li-an・沖中洋介さん