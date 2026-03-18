日本海リーグに所属する石川ミリオンスターズ。5月の開幕戦を前に18日、キャンプインしました。昨シーズンはリーグ2位と、悔しい結果に終わった石川ミリオンスターズ。2年ぶりのリーグ優勝に向け、18日のキャンプインでは今シーズンから入団した17人が姿を見せました。中でも注目されるのが、星稜高校出身で元ロッテの岩下大輝選手です。石川ミリオンスターズ・岩下 大輝 選手：