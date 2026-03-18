バレーボール女子の元米国代表監督の吉田敏明氏（７１）が国際バレーボール殿堂入りしたと１７日、同殿堂が発表した。同氏は日立監督などを務めた後、２０００年シドニー五輪後に、日本人として初めて米国代表監督に就任。同代表を０２年世界選手権で銀メダル、０３年のワールドカップ銅メダルに導いた。吉田氏は１８日、「数週間前に連絡が来た。全く予想していなかった。遠い昔の話ですが、選んでもらって、ありがたかった」と