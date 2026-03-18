女優の黒島結菜が１８日、主演映画「未来」（５月８日公開、瀬々敬久監督）の完成披露上映会に出席した。小説家・湊かなえ氏が手がけた同名原作を基に、複雑な過去を抱えながら子どもたちに寄り添おうとする女性教師を描いた物語。約１年半前の撮影から完成を迎え、黒島は「企画の段階からこの作品は本当に大切に作り上げないといけないなと思っていた。一人でも多くの方に見ていただきたい作品になっています」とアピールした