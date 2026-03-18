第６回ＷＢＣはベネズエラが大会初制覇を飾った。１７日（日本時間１８日）に米マイアミで行われた決勝で、優勝候補の米国を３―２で撃破。試合後は、ナインがラテン系のノリの良さも相まって喜びを爆発させた。そんな中、メダル授与式では敗れた米国のブライス・ハーパー内野手（３３＝フィリーズ）が喜びに浸るベネズエラ陣営に赴き、一人ひとりを祝福。試合後に人知れず悔し涙を流した男が感情をグッと抑え込み、勝者をたた