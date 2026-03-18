◆オープン戦オリックス―広島（１８日・京セラドーム大阪）広島の先発・岡本駿投手が５回４安打３失点でマウンドを降りた。最速は１５１キロだった。初回は１死から太田を１５１キロ直球で見逃し三振を奪うなど３者凡退。一転２回は先頭・シーモアに左翼線二塁打、森友に右前打を許し無死一、三塁を招いた。続く西野に右翼スタンドへ飛び込む３ランを被弾した。ただ、３回以降はきっちり修正。３イニング連続３者凡退で５回