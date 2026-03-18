愛知県豊橋市で14日に発生した山火事が、ようやく鎮火しました。豊橋市高塚町の海岸沿いの山林では、3月14日午後3時45分ごろに山火事が発生し、近くの海岸への立ち入りを制限するなどして、消火活動を続けていました。市によりますと、消防車両のべ80台が出動し、発生から4日経った18日午後2時に鎮火が確認されたということです。この火事でおよそ3.5ヘクタールが焼けましたがケガ人はおらず、周辺の住宅など建物へ