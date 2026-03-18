秋田朝日放送 東日本大震災の被災地、宮城県石巻で養殖されたカキを炭火焼で味わい、復興を応援しようという「出張カキ小屋」が秋田市で始まりました。 秋田市のエリアなかいちにぎわい広場でこの時期恒例となった出張カキ小屋・牡蠣奉行が18日から始まりました。 オープンの午前１１時ごろから続々とお客さんが訪れ、カキと一緒に秋田や宮城の地酒を楽しむ人の姿もありました。カキは、約１キロで８８０円です。