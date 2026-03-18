秋田朝日放送 にかほ市象潟町の九十九島周辺で枯草が燃える火事がありました。けがをした人はいません。 枯草が燃えて白い煙が上がり、黒く焦げている部分も。ＡＡＢみんながカメラマンに投稿された映像です。消防によりますと午前１０時すぎ、にかほ市象潟町武道島で雑草などへの火入れ作業をしていた男性から、「火が燃え広がってしまった」と通報がありました。火は通報からおよそ１時間後に消し止められ、けがをした人