１７日、秋冬北京ファッションウイークのオープニングショーで衣装を披露するモデル。（北京＝新華社記者／陳朔）【新華社北京3月18日】中国北京市で17日、「2026秋冬北京ファッションウイーク」が開幕した。23日までの期間中、国内ブランドのほか、フランス、イタリア、米国、ドイツ、シンガポール、南アフリカなどの国や地域からもブランドやデザイナーが参加する。１７日、秋冬北京ファッションウイークのオープニングショー