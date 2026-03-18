ソフトバンク戦で打者のピッチクロック違反を取られた日本代表・佐藤＝2月、サンマリン宮崎ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で採用された投球間隔制限「ピッチクロック」やサイン伝達機器「ピッチコム」について、日本代表選手からプロ野球でも導入を望む声が18日、上がった。ヤクルトの中村悠平捕手は米大リーグとのルールの差を感じ「日本も導入して、選手の（適応する）スキルを上げていった方がいいんじゃないか」