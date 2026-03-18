立憲民主党の斎藤嘉隆国対委員長は、18日の記者会見で、19日に予定されていた参議院文教科学委員会の開催を見合わせることで、与党と概ね合意したと明かした。【映像】斎藤国対委員長が「松本大臣の議員会館での行為」に言及した瞬間（実際の様子）週刊文春が報じた不倫問題について松本大臣は、議員会館内での不適切な行為を否定していたが、この日週刊文春デジタルが続報として、不倫相手とされる女性が議員会館内での不適切