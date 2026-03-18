藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。3月17日（火）の同番組にゲストとして、ともさかりえが出演した。ともさかには、21歳の息子がいる。激動の半生を歩んできたともさかは、一番大変だったという“自宅出産”について赤裸々に語り…。【映像】当時25歳のともさかりえ＆息子の写真に3児のママ横澤夏子が号泣ともさかは23歳で結婚し、25歳で息子を出産するも29歳で離婚。その後シングルマザ