橋脚の安定性が低下していることが確認されたため、JR高山線は杉原駅～猪谷駅間で当面の間、運休します。 【写真を見る】JR高山線 一部区間で当面の間“運休” 橋脚周辺の地盤が川の流れで掘られ…安定性低下 再開の見通し立たず JR東海によりますと18日、高山線の杉原駅と猪谷駅間にある「第2宮川橋りょう」で、6本ある橋脚のうち1本について周辺の地盤が川の流れによって掘られ、橋脚の安定性が低下する「洗掘」の進行が