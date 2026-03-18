[3.18 J1百年構想リーグ EAST第7節](フクアリ)※19:00開始主審:上田益也<出場メンバー>[ジェフユナイテッド千葉]先発GK 23 鈴木椋大DF 2 高橋壱晟DF 13 鈴木大輔DF 15 前貴之DF 24 鳥海晃司MF 5 小林祐介MF 8 津久井匠海MF 32 天笠泰輝MF 42 イサカ・ゼインFW 20 石川大地FW 30 松村拓実控えGK 35 若原智哉DF 3 久保庭良太DF 28 河野貴志DF 46 齋藤隼士MF 6 エドゥアルドMF 33 猪狩祐真MF 37 姫野誠MF 41 安井拓也FW 9 呉屋