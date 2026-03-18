[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](ノエスタ)※19:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 23 広瀬陸斗DF 41 永戸勝也MF 5 郷家友太MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介FW 13 佐々木大樹FW 15 ジエゴFW 29 小松蓮控えGK 71 権田修一DF 16 カエターノDF 43 山田海斗DF 80 ンドカ・ボニフェイスMF 14 乾貴士MF 28 濱崎健斗MF 44 日高光揮FW 26 ジェアン・パ