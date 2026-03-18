春闘の集中回答日を迎え、大手企業を中心に満額回答が相次いでいます。賃上げに注目が集まる一方、今企業が力を入れているのが「福利厚生」です。無料パンから本格サウナまで、様々な取り組みが広がっています。 ■賃金アップだけじゃない…企業が注目する「福利厚生」 18日に集中回答日を迎えた春闘。トヨタ自動車が最も高いケースで月に2万円以上の賃上げになるなど、大手企業が多いこともあってか、組合要求