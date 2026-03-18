東京ヤクルトスワローズは3月15日、公式サイトおよび公式Xを通じて、球団マスコットの「つば九郎」が活動を再開することを正式に発表した 【画像】「目のやり場に困ります」「メチャクチャにセクシー」稲村亜美、オーストラリアで大胆なキャミソール姿を披露！ファン悶絶 つば九郎は、担当していた社員スタッフの死去を受け、昨年2月から活動を休止していた。球団はホームページで「つ