【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aoooが、6月3日にリリースする2ndアルバムのタイトルを『Rooom』とすることを発表し、ジャケット写真を公開した。 ■初回限定盤の特典映像ディスクにはライブ映像を収録 1stアルバム『Aooo』から約1年半ぶりのアルバムとなる今作には、TVアニメ『ウィッチウォッチ』エンディングテーマの「魔法はスパイス」や、2025年夏に3ヵ月連続でリリースした「Yankeee」「Geeek