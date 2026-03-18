○ソフトウェア [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.73％にあたる30万株(金額で35億4000万円)を上限に、3月19日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。 ○アドソル日進 [東証Ｐ] 発行済み株式数の3.35％にあたる60万株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。 ○北越コーポ [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の5.92％にあたる1000万株(金額で107億円)を上限に、