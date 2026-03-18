※4月7日、東証スタンダード市場に上場予定のヒトトヒトホールディングス [東証Ｓ]は18日、仮条件を発表した。 ●ヒトトヒトホールディングス 上場市場：東証スタンダード市場 上場予定日：4月7日 事業内容：スポーツイベントの運営、オフィスビルや商業施設の 警備・清掃、企業への人材派遣、及び商品・サービス 販売支援等の事業を営むグル