18日朝、南九州自動車道下りの薩摩川内都インターから串木野インターの間で車4台が絡む玉突き事故があり、4人がケガをしました。この区間は、3時間以上に渡り通行止めとなりました。こちらは事故直後の映像です。白いセダンタイプの車、その隣にヘッドライトの付いた車。後ろの大型トラックとの間には実はもう一台車が。対向車線を走っていたドライバーは思わず。（ドライバー）「え？え？」事故が