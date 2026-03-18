物価の高騰が続く中、新生活が始まる季節が近づいてきました。引っ越しを控えている人も多いのではないでしょうか。そんな中、安くで手に入るリユース品に注目が集まっています。（横山あさみアナウンサー）「鹿児島大学のすぐ近くにあるリサイクルショップです。新生活に必要な家電。洗濯機はこのお値段。そしてテレビは1万円を切っています」鹿児島市にあるリサイクルショップ「どりーむ」。進学や転勤な