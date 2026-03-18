2025年11月から12月末まで熊本屋台村で販売した「キリン一番搾り」の売り上げの一部、10万円が熊本城の災害復旧支援金として贈られました。 キリングループは熊本地震以降にビールや紅茶などを通じた復興支援を続けていて、これまでに4億6000万円あまりが寄付されました。