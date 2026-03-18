18日朝早く、水俣市と津奈木町で震度3を観測する地震がありました。この4日間で発生した地震はすでに20回以上。専門家は今後も注意するよう呼びかけています。18日午前4時44分頃、天草・芦北地方を震源とするマグニチュード3.4の地震が発生。水俣市と津奈木町で震度3を観測しました。その後も地震が相次ぎ、18日だけで午後5時までに6回の揺れがありました。3月15日に同じ地域で発生した最大震度4の地震以来、水俣市では4日間