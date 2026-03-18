24年前、愛知県豊川市で当時1歳の男の子を連れ去り殺害した罪で懲役17年の刑が確定し、刑期を終えた元受刑者の男性について、最高裁は裁判のやり直しを認めない決定をしました。田辺雅樹さん（59）は2002年7月、豊川市で当時1歳の村瀬翔ちゃんを車で連れ去り、海に投げ捨てて殺害したとして懲役17年の刑が確定し、2022年8月に刑期を終えて出所しました。一貫して無罪を主張してきた田辺さんの弁護団は、「犯行に使われたとされる車