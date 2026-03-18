木原官房長官は18日、沖縄県出身の若者をアメリカに派遣する政府の事業「アメリカで沖縄の未来を考える（TOFU）」の参加学生と面会し、「今回のプログラムが皆さんにとって大きなステップとなることを期待する」と激励した。木原長官は、アメリカで日米首脳会談に臨む高市首相と1日違いで訪米する高校生らに対し、「高市首相も今晩、日本をたってワシントンD.C.を訪れる。世界各国から非常に注目が集まる首脳会談になると思う。非