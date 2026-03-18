2021年に静岡県熱海市で発生した大規模土石流を巡り、22年施行の県条例に基づき崩落起点に残った盛り土の撤去を求める措置命令を受けた不動産管理会社「新幹線ビルディング」が、県に命令の取り消しを求めた訴訟で、静岡地裁は18日、訴えを退ける判決を言い渡した。一方、県が代わりに盛り土を撤去するのにかかった費用を同社に納付するよう求めた命令については、条例の要件を満たさないとして取り消した。県は訴訟で、条例施