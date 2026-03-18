全国の河川や土壌から、一部の物質で発がん性が懸念される有機フッ素化合物（PFAS）が相次いで検出されている問題で、情報の共有などを目的に、各地の住民団体が集まり全国組織を設立する方針を固めたことが18日、関係者への取材で分かった。組織の名称は「全国PFAS連絡会（仮称）」で調整している。関係者によると、組織はPFASに関する情報共有や署名活動の支援、PFAS問題の全国発信などを目的とする。発起人は岡山県吉備中央