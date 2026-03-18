青森県三沢市沖で貨物船と漁船が衝突し、漁船の乗組員４人が死亡した事故で、運輸安全委員会の船舶事故調査官は１８日、同県八戸市で現地調査を始めた。調査官２人は、八戸港に停泊中の貨物船「末広丸」に入り、船長ら乗組員から事故時の様子を聞き、損傷した船首を確認した。底引き網漁船「第六十五興富（こうふく）丸」の乗組員にも聞き取りを行う。黒川正充調査官は「原因究明に合わせ、再発防止対策を検討していく」と話