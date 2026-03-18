ボートレース江戸川の「新小岩ホルモン平田杯」は予選4日間を終え、19日11〜12Rで行われる準優勝戦に進む12人が決定した。その中で注目の存在は12R4号艇の鈴木猛（52＝東京）だ。予選最終日の4日目は3号艇の5R1走だった鈴木。スタートは6号艇の大森翼と並ぶコンマ21の4番手タイだった。1マークはコンマ14のトップスタートを決めた2号艇の福島勇樹が先捲りに出た。鈴木は福島の懐を巧みに捲り差し。だが、バックは福島にあと一