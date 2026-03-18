サッカー、ドイツ１部リーグのボルシアＭＧに所属するＦＷ町野修斗（２６）が１８日、オンライン取材に応じ、６月に開幕するＷ杯北中米３カ国大会への思いを語った。所属クラブでは、リーグ戦直近７試合連続で途中出場が続き、苦難の時を過ごしている。練習で好感触をつかんでも、サブスタートとなるジレンマもあるようで「Ｗ杯がなかったら、何度もくじけそうになっているような難しいシーズン。Ｗ杯っていう大きな目標にモチ