高市首相が出席した18日の国会。何度も「トランプ大統領」の名前が飛び交いました。18日夜、アメリカに向けて出発し、注目の日米首脳会談に臨む高市首相。ホルムズ海峡の安全確保を巡り、トランプ大統領は日本にも支援を要請していましたが…。高市首相：自衛隊の派遣について現時点では予定はしていない。ところが日本時間の18日未明、当の本人から「支援は必要ない」というまさかの発言が飛び出したのです。終わりが見えないアメ