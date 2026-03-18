3月14日、東京・原宿に突如、現れた世界的スターに、行きかう人々は騒然となった。この日、原宿の「ポロ ウィメンズ ショップ」に来店したのは、韓国の9人組ガールズグループ・TWICEのサナだ。現在、彼女は「ポロ ラルフ ローレン」のSpring 2026「Polo Play」バッグキャンペーンのビジュアルに起用されており、そのプロモーションのために同店を訪れていた。「サナさんは2024年11月、『ラルフ ローレン ジャパン』とのパート