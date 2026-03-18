WBCは全日程終了ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝が17日（日本時間18日）に米フロリダ州マイアミのローンデポ・パークで行われ、ベネズエラが3-2で米国を下して初優勝を飾った。これで今大会は閉幕。米メディアが試合後に投稿した画像に海外ファンから様々な声が寄せられた。米放送局「CBSスポーツ」公式インスタグラムは「ベネズエラがWBCで初の栄冠」と記し、1枚の画像を投稿。それはこれまでのWBCの成績を