内田雄馬が、2025年10月に神奈川県・横浜BUNTAIにて開催した＜YUMA UCHIDA LIVE TOUR 2025 アトリエ 〜Colorful〜＞の模様を収録したライブBlu-rayを本日リリースした。本作は、東京・兵庫・愛知を巡り、神奈川で最終公演を行ったライブツアーの千秋楽・10月12日のライブ本編映像に加えて、映像特典としてライブツアーの舞台裏を追った映像や各公演のみで披露された楽曲も収録されている。ライブ内容としては、4月にリリースした2