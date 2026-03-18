『熱帯魚』『1秒先の彼女』で知られる台湾のチェン・ユーシュン監督の最新作で、第62回金馬奨にて最優秀作品賞を含む最多4冠受賞を果たした映画『霧のごとく』が、5月8日より全国順次公開されることが決まった。併せて、ポスタービジュアル、予告編、場面写真が解禁となった。【動画】映画『霧のごとく』予告映像が公開本作は、1950年代の台湾で戒厳令のもと多くの市民が反政府と疑われ、逮捕・処刑された「白色テロ」の時代を