ABEMAのドキュメントバラエティ番組の新シリーズ『愛のハイエナ season5』#11が17日放送された。#11の番組後半では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」第3弾を放送。ギャルたちから選ばれなかった男性メンバー2名が脱落する残酷な幕開けから、同じ男性をめぐってギャルたちの間でバチバチの攻防戦が繰り広げられるなど、波乱の展開に。次回“運命の告白”を目前に、ギャルたちの恋が急加速した。【写真】元AKB48・入山杏