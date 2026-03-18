Aoooが、6月3日にリリースする2ndアルバムのタイトルを『Rooom』とすることを発表し、ジャケット写真を公開した。今作には、TVアニメ『ウィッチウォッチ』エンディングテーマの「魔法はスパイス」や、2025年の夏に3カ月連続リリースを行った「Yankeee」「Geeek」「CRAZZZY」、初めてメンバー全員で作詞・作曲を行った「スターサイン」などを収録。未発表の新曲も収録予定となっている。アルバムジャケット写真さらに、初回生産限定