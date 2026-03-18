俳優・竹内涼真が、最終回を迎えたドラマのオフショットを披露しファンを喜ばせた。インスタグラムで「再会最後まで観てくださったみなさんありがとうございました」と挨拶した竹内。自身が主演を務め、１７日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ「再会〜ｓｉｌｅｎｔｔｒｕｔｈ〜」のオフショット複数枚を添えた。共演の渡辺大知、井上真央、瀬戸康史と並んで笑顔。「そして素晴らしい監督キャストスタッフのみんな