米マイアミで描いたアーチをほうふつとさせるような放物線だった。１点を先制し、なおも続く３回２死二塁の好機。「３番・右翼」で先発出場した阪神・森下翔太外野手（２５）が、木村の初球１１７キロのカーブを豪快にすくい上げ、左翼席に運んだ。「とりあえず一本出てホッとしています」。会心のオープン戦１号２ランに笑みがこぼれた。１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ戦（ローンデポパーク）。鈴木（カブス
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