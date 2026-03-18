南関東牝馬クラシックの第１弾、第７２回桜花賞・Ｓ１は３月１８日、浦和競馬場で３歳牝馬１２頭が１５００メートルを争った。単勝１．１倍の断然人気に推されたアンジュルナ（野畑凌騎乗）が先手を奪い、ブレイズエッジに２馬身差をつけて優勝。重賞４連勝で桜の女王の座に就いた。厳しいプレッシャーをはねのけ、アンジュルナが６連勝（重賞は４連勝）で桜の女王に戴冠した。抜群のスタートを決めると迷わずハナへ。向こう正