春アウターを選ぶなら、2026年春のトレンドとして注目されている短め丈の「トレンチコート」をチェックしてみて。今回は、大人も取り入れやすいきちんと感を備えた、きれいめにもカジュアルにも気楽に羽織れるデザインをピックアップしました。 軽やかに羽織れるハーフ丈トレンチ 【Andemiu】「トレンチハーフコート」\19,800（税込） オンオフ問わず頼りになる、軽やかなハーフ丈の