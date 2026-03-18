メ～テレ（名古屋テレビ） 働く人が賃上げなどを会社に求める「春闘」。今年は3月18日が大手企業の集中回答日です。物価の高騰が続くなか、賃上げの流れは広がるのでしょうか？ ボードに目立つ「満額回答」の文字。 今年も大手製造業を中心に、大幅な賃上げが相次ぎました。 「極めて高い水準で回答を得ている。賃上げの定着が確実に進んでいる状況」（連合愛知 可知洋二 会長） 東海地方では、この日を待