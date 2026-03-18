巨人の新外国人・ボビー・ダルベック内野手が４回に２打席連続安打を放った。「４番・ＤＨ」でスタメン出場。初回２死一塁で回ってきた第１打席は得点にはつながらなかったが右前打をマーク。両軍無得点のまま迎えた４回先頭で迎えた第２打席は右翼へ二塁打を放った。ダルベックは坂本の適時打で生還。先制点につなげる一打となった。この試合前までオープン戦２９打数６安打、打率２割７厘、１本塁打、５打点。この日の試合