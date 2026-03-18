アメリカハワイ州にあるトム・モファット・ワイキキ・シェルにて現地時間3月16日（月）、＜ASOBIEXPO HAWAII 2026＞を初開催。きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERが大熱狂のライブをハワイで行った。『ASOBIEXPO』は、日本のポップカルチャーを原宿から世界へ発信するアソビシステムによるミュージック＆カルチャーイベントで、今回の初海外公演はJTBグループのJTBハワイトラベルとアソビシステムが共同