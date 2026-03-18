◆オープン戦巨人―ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の平山功太内野手（２２）が「１番・右翼」で３試合連続先発。守備でみせた。４回無死、宮本の右中間への大飛球に対して目を切って全力疾走で一直線に背走。フェンス手前でキャッチした。先発の田中将大を助ける好守備に場内は大歓声に包まれた。背番号「０３３」の育成選手は１５日の日本ハム戦で１軍合流すると、チーム１号を放つなど２試合連続本塁打と猛アピー