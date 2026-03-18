ネイサン・フィリオン主演のドラマ『ファイヤーフライ 宇宙大戦』が、アニメ作品として復活することが明らかになった。カルト的な人気を誇る同SFウェスタンドラマと2005年公開の続編映画『セレニティー』で、マルコム・レイノルズ船長役を演じていたネイサンが、ドラマの最終回から続編映画までの間のタイムラインを舞台にしたアニメのため、オリジナルキャストが再集結することを明かしている。 【写真】マルコム